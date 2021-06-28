Все товарищеские матчи Шахтера покажут по ТВ

Болельщики Шахтера увидят матчи команды по ТВ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Донецкий Шахтер через спарринги начинает активную подготовку к новому сезону. Подопечные Де Дзерби уже отправились на сборы в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.
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Расписание товарищеских матчей:
- 30 июня. 18:00. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия).
- 4 июля. 18:00. Шахтер – Ракув (Польша).
- 5 июля. 18:00. Шахтер – Тюркгюджю (Германия).
- 9 июля. 19:00. Шахтер – Шальке (Германия).
Все поединки "горняков" на сборах можна будет посмотреть в прямом эфире на канале Shakhtar TV.
Ранее игроком Шахтера стал нападающий Лассина Траоре. За три сезона в Нидерландах он провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.