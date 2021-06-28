28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
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Все товарищеские матчи Шахтера покажут по ТВ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 июня, 16:21
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На сборах в Австрии "горняки" проведут четыре поединка, которые в прямом эфире будет транслировать клубный телеканал
Болельщики Шахтера увидят матчи команды по ТВ
Болельщики Шахтера увидят матчи команды по ТВ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер через спарринги начинает активную подготовку к новому сезону. Подопечные Де Дзерби уже отправились на сборы в Австрию, где запланировано четыре контрольных поединка.

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Расписание товарищеских матчей:

  • 30 июня. 18:00. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия).
  • 4 июля. 18:00. Шахтер – Ракув (Польша).
  • 5 июля. 18:00. Шахтер – Тюркгюджю (Германия).
  • 9 июля. 19:00. Шахтер – Шальке (Германия).

Все поединки "горняков" на сборах можна будет посмотреть в прямом эфире на канале Shakhtar TV.

Ранее игроком Шахтера стал нападающий Лассина Траоре. За три сезона в Нидерландах он провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
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