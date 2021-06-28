Всі товариські матчі Шахтаря покажуть по ТБ

На зборах в Австрії "гірники" проведуть чотири поєдинки, які в прямому ефірі транслюватиме клубний телеканал

Вболівальники Шахтаря побачать матчі команди по ТВ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар через спаринги починає активну підготовку до нового сезону. Підопічні Де Дзербі вже вирушили на збори до Австрії, де заплановано чотири контрольні поєдинки.

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Розклад товариських матчів:

30 червня. 18:00. Шахтар – Санкт-Йоханн (Австрія).

18:00. Шахтар – Санкт-Йоханн (Австрія). 4 липня. 18:00. Шахтар – Ракув (Польща).

18:00. Шахтар – Ракув (Польща). 5 липня. 18:00. Шахтар – Тюркгюджю (Німеччина).

18:00. Шахтар – Тюркгюджю (Німеччина). 9 липня. 19.00. Шахтар – Шальке (Німеччина).

Всі поєдинки "гірників" на зборах можна буде подивитися у прямому ефірі на каналі Shakhtar TV.

Раніше гравцем Шахтаря став нападник Лассіна Траоре. За три сезони в Нідерландах він провів за Аякс у всіх турнірах 31 матч, забив 12 м'ячів.