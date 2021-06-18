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Супертрансфер Шахтера! В Украину переехал форвард Аякса

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 18:27
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Донецкий клуб подписал пятилетний контракт с нападающим сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре, который до этого выступал в чемпионате Нидерландов
Добро пожаловать в Шахтер
Добро пожаловать в Шахтер

20-летний нападающий Лассина Траоре продолжит карьеру в Шахтере. Донецкий клуб подписал с футболистом пятилетний контракт.

Траоре начинал карьеру в клубе Рахимо. В 16-летнем возрасте стал футболистом Аякса из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную Буркина-Фасо. В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский Аякс. За три сезона в Нидерландах провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В прошлом сезоне Траоре забил 7 мячей в 12 поединках чемпионата Нидерландов. Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах Аталанты.

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Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.

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О
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2
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2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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