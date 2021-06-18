Супертрансфер Шахтера! В Украину переехал форвард Аякса

Донецкий клуб подписал пятилетний контракт с нападающим сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре, который до этого выступал в чемпионате Нидерландов

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20-летний нападающий Лассина Траоре продолжит карьеру в Шахтере. Донецкий клуб подписал с футболистом пятилетний контракт.

Траоре начинал карьеру в клубе Рахимо. В 16-летнем возрасте стал футболистом Аякса из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную Буркина-Фасо. В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский Аякс. За три сезона в Нидерландах провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В прошлом сезоне Траоре забил 7 мячей в 12 поединках чемпионата Нидерландов. Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах Аталанты.

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Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.