Вот скупердяй: Роналду зарабатывает 125 миллионов в год, но не может купить сыну телефон

Криштину Роналду зарабатывает миллионы на рекламе в Сети, владеет сетью отелей, брендами одежды и косметики, собрал целую коллекцию суперкаров, но считает современные технологии злом

Криштиану Роналду запрещает сыну пользоваться телефоном / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому футболист пытается отгородить от технологий своего старшего сына Криштиану-младшего и до сих пор не купил ему смартфон.

"Давайте я расскажу на примере Криштиану-младшего, которому 12 лет. Сын постоянно спрашивает, когда у него будет телефон.

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Отвечаю: "Когда придет время". Не нужно быть одержимым технологиями. Нужно использовать их преимущества. Иногда я даю Криштиану-младшему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на определенное время, а не постоянно", – сказал Роналду Corriere dello Sport во время посещения Всемирной выставки в Дубае.

Ранее мы сообщали, что Роналду зол на сына за любовь к чипсам и коле.

"Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом. Он иногда пьет колу и ест всякие чипсы, меня это раздражает, он знает об этом", – рассказывал как-то футболист.

На Евро-2020 сам Роналду оказался в эпицентре скандала, когда демонстративно убрал бутылку колы со стола.