Вот это поворот! Капитан Украины Зинченко хотел взять российское гражданство

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко хотел принять российское гражданство во время выступлений за Уфу, но отказался из-за своих родственников

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал неизвестные факты из карьеры капитана сборной Украины и футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко. Оказалось, что в какой-то момент он был готов принять гражданство РФ. Ранее Зинченко похвастался полуфиналом Лиги чемпионов и попал под троллинг.

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"Когда Зинченко только переезжал в Россию, за него шла война. И Газизов (гендиректор Уфы – Ред.) рискнул, сказав: "Давай, берем тебя". Более того, был такой момент, когда Зинченко даже хотел взять российское гражданство, чтобы его заявили в Россию. Он же – украинец", – сказал Орлов Радио Зенит

Александр Зинченко / Фото: УАФ

Однако потом Александр передумал и до смены паспорта дело не дошло:

"Я лично его спрашивал, и он сказал: "Все-таки мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где ДНР, а в украинской части. Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее. Ну не могу". Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в "Зените. Но, может, это его судьба. Сейчас он капитан сборной Украины, причем играет на позиции опорного полузащитника. И как играет, как мячи раздает! Потрясающе!"

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Ранее Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евро после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

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