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Оце так поворот! Капітан України Зінченко хотів взяти російське громадянство

15 квітня, 16:51

Олена Павлова Олена Павлова

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко хотів прийняти російське громадянство під час виступів за Уфу, але відмовився через своїх родичів

Російський коментатор Геннадій Орлов розповів невідомі факти з кар'єри капітана збірної України і футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Виявилося, що в якийсь момент він був готовий прийняти громадянство РФ. Раніше Зінченко похвалився півфіналом Ліги чемпіонів і потрапив під тролінг.

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"Коли Зінченко тільки переїжджав в Росію, за нього йшла війна. І Газізов (гендиректор Уфи – Ред.) ризикнув, сказавши: "Давай, беремо тебе". Більш того, був такий момент, коли Зінченко навіть хотів взяти російське громадянство, щоб його заявили в Росію. Він же – українець", – сказав Орлов Радіо Зеніт

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / Фото: УАФ

Однак потім Олександр передумав і до зміни паспорта справа не дійшла:

"Я особисто його питав, і він сказав: "Все-таки мої родичі живуть в Донецькій області, але не там, де ДНР, а в українській частині. Не можу я брати російське громадянство. Батьки та інше. Ну не можу". Якщо б він взяв російське громадянство, то опинився б в "Зеніті. Але, може, це його доля. Зараз він капітан збірної України, причому грає на позиції опорного півзахисника. І як грає, як м'ячі роздає! Приголомшливо!"

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Раніше Зінченко відвіз з Дортмунда футболку гравця за 180 млн європісля виходу в півфінал Ліги чемпіонів.

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громадянство збірна України Манчестер Сіті Олександр Зінченко зміна російський паспорт

Джерело: Чемпионат

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