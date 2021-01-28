Вот это да! "Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру и отдал лидерство команде Зинченко

"Лестер" сыграл вничью с "Эвертоном" и не сумел подняться на первое место

Команда Уле-Гуннара Сульшера упустила шанс вернуться в лидеры Премьер-лиги. Вчера поздно вечером "Манчестер Юнайтед" крайне неожиданно проиграл последней команде чемпионата – "Шеффилд Юнайтед". Вероятно, много сил у "дьяволов" забрал кубковый поединок с "Ливерпулем".

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Тем временем уникальный гол английского вратаря попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Причем гости из Шеффилда постоянно вели в счете. Защитник Кин Брайн открыл его после ошибки Де Хеа при угловом на 23-й минуте. В середине второго тайма в аналогичной ситуации Гарри Магуайр восстановил равновесие, но на 74-й минуте молодой шотландец Оливер Берк принес аутсайдеру победу – 2:1. Отличился он через четыре минуты после выхода на поле.

Мог взойти на временный пьедестал и "Лестер", однако разошелся с "Эвертоном" ничьей в Ливерпуле – 1:1.

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Не получилось яркого дебюта у нового тренера "Челси" Томаса Тухеля. Команда уже немецкого специалиста на своем поле обошлась без голов с "Вулверхэмптоном".

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Таким образом, лидером после матчей 20-го тура стал "Манчестер Сити". Команда украинца Александра Зинченко днем ранее разгромила "Вест Бромвич" – 5:0.

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