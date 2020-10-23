Вот это бабахнул! Футболист "Рейнджерс" забил самый дальний гол в Лиге Европы

Стивен Джеррард в шоке, даже он еще не видел таких мячей

Нападающий шотландского "Рейнджерс" Кемар Руф забил шикарный гол дальним ударом в матче группового этапа Лиги Европы с бельгийским "Стандардом" – 2:0. В поединке первого тура уже в добавленное ко второму тайму время Руф получил мяч в центре поля, обвел троих соперников и нанес удар по воротам с 50-ти метров, находясь на своей половине поля.

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Отметим, что вратарь бельгийской команды не ожидал такого подвоха, слишком далеко вышел из ворот и не смог отразить удар Руфа. А сайт "Рейнджерс" пишет, что это самый дальний гол в истории Лиги Европы.

"Я профессионально занимаюсь футболом с 1998 года, и это лучший гол, который я когда-либо видел вживую своими глазами. Чтобы забить с 50 метров, нужна сила, видение поля и техника. Не думаю, что я когда-либо видел или увижу гол лучше этого", – сказал тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

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Отметим, что 27-летний английский нападающий Кемар Руф имеет ямайские корни. В "Рейнджерс" он перешел только в 2020 году. Ранее выступал за "Андерлехт", "Лидс" и "Вест Бромвич Альбион".

Также вчера в групповом раунде Лиги Европы стартовала "Заря", которая разгромно уступила "Лестеру" – 0:3.

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