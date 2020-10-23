"Милан" покорил Шотландию и не проигрывает уже 21 матч подряд

Итальянский "Милан" продолжает свое победное шествие. На выходных в Серии А "россо-нери" переиграли "Интер" – 2:1, а теперь в первом туре группового этапа Лиги Европы не оставили шансов "Селтику" 3:1. Счет на 14-й минуте открыл Раде Крунич. В концовке тайма преимущество итальянцев увеличил Браим Диас. На 76-й минуте разрыв в счете сократил Мохамед Эльюнусси, но в компенсированное время окончательный счет установил Йенс Хауге.
Итальянский клуб не проигрывает уже 21 матч подряд. За это время "Милан" добыл 16 побед и расписал 5 ничьих. В последний раз подопечные Стефано Пиоли уступали в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с Дженоа (1:2). А вот после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, миланская команда идет без поражений.
Отметим также, что итальянский гранд забивает как минимум два гола уже десять матчей подряд во всех турнирах. "Милану" удалось это сделать впервые за 56 лет – с декабря 1964 года.
Ранее мы сообщали, что "Милан" собирался купить Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу".
Смотрите, как "Милан" переиграл "Интер" в Серии А
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