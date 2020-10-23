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"Милан" покорил Шотландию и не проигрывает уже 21 матч подряд

23 октября, 11:18

Елена Павлова Елена Павлова

Итальянский клуб впервые за 56 лет невероятно результативен

Итальянский "Милан" продолжает свое победное шествие. На выходных в Серии А "россо-нери" переиграли "Интер" – 2:1, а теперь в первом туре группового этапа Лиги Европы не оставили шансов "Селтику" 3:1. Счет на 14-й минуте открыл Раде Крунич. В концовке тайма преимущество итальянцев увеличил Браим Диас. На 76-й минуте разрыв в счете сократил Мохамед Эльюнусси, но в компенсированное время окончательный счет установил Йенс Хауге.

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Итальянский клуб не проигрывает уже 21 матч подряд. За это время "Милан" добыл 16 побед и расписал 5 ничьих. В последний раз подопечные Стефано Пиоли уступали в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с Дженоа (1:2). А вот после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, миланская команда идет без поражений.

"Селтик" – "Милан"

"Селтик" – "Милан" / Фото: Reuters

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Отметим также, что итальянский гранд забивает как минимум два гола уже десять матчей подряд во всех турнирах. "Милану" удалось это сделать впервые за 56 лет – с декабря 1964 года.

Ранее мы сообщали, что "Милан" собирался купить Миколенко, если он не даст забить "Ювентусу".

Смотрите, как "Милан" переиграл "Интер" в Серии А

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