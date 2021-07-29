30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
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Ворскла – КуПС: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
29 июля, 15:25
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Полтавская команда не сумела удержать победу в Финляндии в первом матче и теперь вынуждена обыгрывать соперника дома
Ворскла и КуПС определят судьбу путевки в следующий раунд квалификации Лиги Конференций
Ворскла и КуПС определят судьбу путевки в следующий раунд квалификации Лиги Конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций 2021/2022 между Ворсклой и КуПСом начнется в 19:00 по киевскому времени.

Встреча состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Ворскла – КуПС? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV (в подписке).

Если же вы не успели посмотреть матч в прямом эфире, в повторе его можно будет увидеть в пятницу, субботу или воскресенье на этой неделе:

- пятница, 30 июля

  • в 00:30 на телеканале Футбол 2
  • в 10:30 на телеканале Футбол 1
  • в 19:10 на телеканале Футбол 2

- суббота, 31 июля

В тренде
  • в 12:10 на телеканале Футбол 2
  • в 18:55 на телеканале Футбол 1

- воскресенье, 1 августа

  • в 16:25 на телеканале Футбол 2

Ворскла дебютировала в Лиге Конференций неделю назад. Полтавчане увезли ничью из Финляндии (2:2), пропустив гол на 90+6 минуте.

Раньше такой результат на выезде считался бы успешным, однако с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. Теперь же в случае любой ничьи в Полтаве команды отыграют дополнительное время и, если понадобится, серию пенальти.

В следующем раунде победитель пары Ворскла – КуПС сразится с казахской Астаной или греческим Арисом. Первый матч в Нур-Султане завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Напомним, что Ворскла уже успела сыграть матч 1 тура нового сезона УПЛ. Команда Юрия Максимова расписала ничью с Днепром-1. Сам поединок запомнился чередом грубых судейских ошибок.

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