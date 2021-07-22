Ворскла не смогла выиграть первый для Украины матч Лиги конференций

Полтавская Ворскла не смогла обыграть финский КуПС в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Это был первый матч представителя Украины в новом турнире УЕФА

Ворскла пропустила гол на последних секундах / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Матч для полтавчан начался хуже не придумаешь – уже на пятой минуте встречи хозяева поля открыли счет после дальнего удара в исполнении Аньекпено Удо. Возможно, гости не успели привыкнуть к искусственному газону на стадионе.

Впрочем, полтавчане быстро пришли в себя и перехватили инициативу в матче. Еще до перерыва Ибрагим Кане счет в матче сравнял, а во втором тайме Оливье Тилль реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

Но удержать преимущество Ворскле не удалось. За секунды до финального свистка Диого Томас затолкал мяч в сетку ворот полтавчан и спас для своей команды ничью. Сразу же после этого арбитр просигнализировал о завершении поединка – 2:2. Ответная встреча пройдет в Полтаве через неделю.

Что такое Лига конференций:

О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.