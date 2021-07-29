30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 17:00
Минай --
Колос --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
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Динамо --
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Ворскла – КуПС: де і коли дивитися матч Ліги Конференцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 липня, 15:25
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Полтавська команда не зуміла втримати перемогу в Фінляндії в першому матчі і тепер змушена обігравати суперника вдома
Ворскла та КуПС визначать долю путівки в наступний раунд кваліфікації Ліги Конференцій
Ворскла та КуПС визначать долю путівки в наступний раунд кваліфікації Ліги Конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій 2021/2022 між Ворсклою і КуПСом розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Ворскла – КуПС? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV (В підписці).

Якщо ж ви не встигли подивитися матч в прямому ефірі, в повторі його можна буде побачити в п'ятницю, суботу чи неділю на цьому тижні:

- п'ятниця, 30 липня

  • о 00:30 на телеканалі Футбол 2
  • о 10:30 на телеканалі Футбол 1
  • о 19:10 на телеканалі Футбол 2

- субота, 31 липня

В тренді
  • о 12:10 на телеканалі Футбол 2
  • о 18:55 на телеканалі Футбол 1

- неділя, 1 серпня

  • о 16:25 на телеканалі Футбол 2

Ворскла дебютувала в Лізі Конференцій тиждень тому. Полтавці привезли нічию з Фінляндії (2:2), пропустивши гол на 90+6 хвилині.

Раніше такий результат на виїзді вважався б успішним, однак з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках. Тепер же в разі будь-якої нічиї в Полтаві команди відіграють додатковий час і, якщо знадобиться, серію пенальті.

У наступному раунді переможець пари Ворскла – КуПС битиметься з казахської Астаною або грецьким Арісом Перший матч в Нур-Султані завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що Ворскла вже встигла зіграти матч 1 туру нового сезону УПЛ. Команда Юрія Максимова розписала нічию з Дніпром-1. Сам поєдинок запам'ятався набором грубих суддівських помилок.

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