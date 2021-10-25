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Вместе навсегда: молодой талант Шахтера обвенчался с известной телеведущей

25 октября, 23:06
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Защитник Шахтера Валерий Бондарь и украинская телеведущая Даша Савина прошли трогательную церемонию венчания
Валерий и Даша - венчание в Лавре
Валерий и Даша - венчание в Лавре

Пара опубликовала в Instagram фото венчания, которое прошло в Киево-Печерской лавре.

"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах… Вместе навсегда!" – подписали снимки влюбленные.

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Напомним, что свадьба Валерия и Даши состоялась 21 июля этого года. Церемония и празднование прошли в Киеве на берегу Днепра. Невеста сменила три наряда и зажигательно отплясывала в одном боди вместе с шоу-балетом.

Ранее Савина встречалась с нападающим киевского Динамо Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь.

В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева.

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