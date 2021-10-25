Вместе навсегда: молодой талант Шахтера обвенчался с известной телеведущей

Защитник Шахтера Валерий Бондарь и украинская телеведущая Даша Савина прошли трогательную церемонию венчания

Валерий и Даша - венчание в Лавре

Пара опубликовала в Instagram фото венчания, которое прошло в Киево-Печерской лавре.

"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах… Вместе навсегда!" – подписали снимки влюбленные.

Реклама

Реклама

Реклама

Напомним, что свадьба Валерия и Даши состоялась 21 июля этого года. Церемония и празднование прошли в Киеве на берегу Днепра. Невеста сменила три наряда и зажигательно отплясывала в одном боди вместе с шоу-балетом.

Ранее Савина встречалась с нападающим киевского Динамо Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь.

В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева.