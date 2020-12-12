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"Вест Хэм" без Ярмоленко добыл волевую победу над "Лидсом" в чемпионате Англии

12 декабря, 08:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Молотобойцы" отыгрались после пропущенного 11-метрового в самом дебюте встречи

В пятницу поздно вечером одним матчем открылся очередной тур английской Премьер-лиги. "Лидс", который обитает во второй половине турнирной таблице, принимал лондонский "Вест Хэм", неожиданно прорвавшийся в верхние ряды. Напомним все результаты 11-го тура чемпионата Англии.

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Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в заявку гостей на поединок. Однако и без него "молотобойцы" показали солидную игру и добыли волевую победу. На шестой минуте полузащитник "Лидса" Матеуш Клих со второй попытки выиграл польскую дуэль у Лукаша Фабианского, реализовав 11-метровый. Пенальти был назначен за то, что голкипер сбил Патрика Бемфорда, а перебивать его рефери Майкл Оливер заставил, поскольку Фабиански рано покинул линию ворот.

Но уже на 25-й минуте чешский хавбек Томаш Соучек один мяч отыграл ударом головой после подачи углового. Во второй половине гости были ближе к победе и достигли-таки своего. После нескольких упущенных моментов "Вест Хэм" забил – 2:1. Анджело Огбонна также удачно сыграл головой – на этот раз после навеса со штрафного.

Шестая победа в 12 матчах вернула лондонскую команду на пятое место. Коллектив Дэвида Мойеса всего на очко отстает от "Лестера" и на два – от "Челси".

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Вчера ФИФА назвала тройку лучших футболистов и тренеров 2020 года. Среди них – наставник "Лидса".

Смотрите, как Ярмоленко не забил пенальти в матче Польша – Украина:

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