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В тюрьму – за медовый месяц! Суд не пощадил победителя Лиги наций

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 октября, 09:24
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Защитника Баварии Люку Эрнандеса за домашнее насилие простила его девушка и даже вышла замуж, но для суда это не стало аргументом
Люка и Амелия: расстояние менее 500 метров
Люка и Амелия: расстояние менее 500 метров

Футболист сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес может с футбольного поля перебраться в тюремную камеру. Суд вынес решение о заключении игрока на шесть месяцев.

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Ситуация немного абсурдная. Дело в том, что Эрнандес нарушил запрет приближаться к своей подруге Амелии на 500 метров. Запрет был наложен в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский Атлетико. Тогда Эрнандес избил свою подругу, после чего суд ограничил общение игрока с девушкой.

Потом пара помирилась и сыграла свадьбу. Однако запрет остался в силе и суд установил, что летом этого года Люка и Амелия провели вместе отпуск. За это Эрнандес и получил тюремный срок.

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Следующее судебное заседание назначено на 19 октября, которому французу будет определено место отбывания наказания, сообщает Isport.

В текущем сезоне Эрнандес провел четыре игры за Баварию, в которых не отметился результативными действиями. Несколько дней назад футболист выиграл Лигу наций в составе сборной Франции.

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