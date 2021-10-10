Чумовой финал! Франция выиграла Лигу наций

Французы реабилитировались за провал на Евро-2020, обыграв в финале Лиги наций Испанию со счетом 2:1

Мбаппе принес Франции победу / Фото: Reuters

В Милане в финале Лиги наций французы обыграли Испанию 2:1, уступая по ходу встречи 0:1.

Сборная Франции совершила второй камбек кряду. Красавцы!

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Напомним, в полуфинале команда Дешама одолела Бельгию 3:2, хотя горела 0:2.

Трофей Лиги наций Франции принес гол Мбаппе. Однако самым красивым в финале был все же мяч, забитый его партнером, Бензема. Из угла штрафной площадки Карим закрутил в дальнюю девятку. Браво!

ВИДЕО ГОЛОВ

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Финал Лиги наций-2021

Франция – Испания – 2:1

Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 80 – Оярсабаль, 64

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Победителю Лиги наций полагается 10,5 млн евро призовых от УЕФА, серебряному призеру – 9 млн.

Ранее бронзу Лиги наций добыла Италия, обыгравшая 2:1 Бельгию.