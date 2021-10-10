Чумовой финал! Франция выиграла Лигу наций

В Милане в финале Лиги наций французы обыграли Испанию 2:1, уступая по ходу встречи 0:1.
Сборная Франции совершила второй камбек кряду. Красавцы!
Напомним, в полуфинале команда Дешама одолела Бельгию 3:2, хотя горела 0:2.
Трофей Лиги наций Франции принес гол Мбаппе. Однако самым красивым в финале был все же мяч, забитый его партнером, Бензема. Из угла штрафной площадки Карим закрутил в дальнюю девятку. Браво!
ВИДЕО ГОЛОВ
Финал Лиги наций-2021
Франция – Испания – 2:1
Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 80 – Оярсабаль, 64
Победителю Лиги наций полагается 10,5 млн евро призовых от УЕФА, серебряному призеру – 9 млн.
Ранее бронзу Лиги наций добыла Италия, обыгравшая 2:1 Бельгию.