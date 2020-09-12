В команде Хацкевича – семь игроков с коронавирусом

Несмотря на такое количество зараженных, волгоградский "Ротор" намерен выйти на матч с "Краснодаром"

В российской футбольной команде "Ротор" (Волгоград), которую возглавляет бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, зафиксирована вспышка коронавируса. Сам Хацкевич здоров, однако сразу у семи его подопечных диагностирован COVID-19. Ранее мы писали, что коронавирус – у президента "Наполи": он в группе риска.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни", – сообщает официальный сайт "Ротора".

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Александр Хацкевич / Фото: AFP

Несмотря на вспышку коронавируса, "Ротор" утверждает, что его домашний матч чемпионата России против "Краснодара", назначенный на 13 сентября, состоится в положенное время.

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Добавим, что после шести туров чемпионата России "Ротор" занимает последнее, 16-е, место. У команды Хацкевича четыре поражения, две ничьи и ни единой победы.

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