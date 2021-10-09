9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В Хельсинки много голов не будет: букмекеры сделали прогноз на матч Украина – Финляндия

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 11:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аналитики прогнозируют победу команды Александра Петракова, шансы на ничью и выигрыш финнов примерно равны
/ Фото: Getty Images

Сегодня национальная команда Украины проведет решающий матч в отборочном турнире на ЧМ-2022. Соперником подопечных Петракова будет сборная Финляндии – прямой конкурент за путевку в плей-офф отборочной компании. Смотреть онлайн-трансляцию Финляндия – Украина можно на нашем сайте.

Читайте также: Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Реклама

Встреча на "Олимпийском" в Хельсинки начнется в 19:00 по киевскому времени.

Посмотрите турнирное положение команд:

Реклама

Что думают букмекеры

Сборную Украины считают фаворитом противостояния. На победу команды Петракова установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.05, на победу Финляндии – 3.10.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 38%, ничья – 31%, победа финнов – 3%.

Аналитики не прогнозируют результативную игру. Предполагают, что будет забито не более двух голов. Самый популярный счет в матча: 0:1, 1:1, 1:0.

Реклама

Напомним, в марте соперники встретились в Киеве. Мораес вывел Украину вперед на 80-й минуте, но форвард финнов Пукки на 89-й сравнял счет с пенальти. Судья зафиксировал итоговый счет в матче ничью – 1:1.

Посмотрите, как Украина и Финляндия играли весной в Киеве:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Финляндия

Сегодня

19:00

Украина

3.50

3.22

2.37

Испания

Завтра

21:45

Франция

3.09

3.24

2.61
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять