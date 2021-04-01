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В этой команде есть лучшие? Статистики матча Украина – Казахстан назвали разных лауреатов

1 апреля, 09:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аналитики среди подопечных Андрея Шевченко отметили Зинченко и Малиновского

В среду вечером сборная Украины сыграли вничью с Казахстаном в третьем матче отборочного турнира чемпионата мира. Таким образом, "сине-желтые" с одинаковым счетом 1:1 завершили в марте все три матча квалификации мундиаля.

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Статистические ресурсы назвали лучших игроков поединка. У сборной Казахстана однозначно "номером 1" стал автор гола Серикжан Мужиков. А вот среди украинцев оценки несколько разошлись. Сайт SofaScore лучшим посчитал полузащитника Руслана Малиновского, поставив ему 8,4 балла. Чуть меньше получили Александр Зинченко (8,2) и Роман Яремчук (8,1).

А вот аналитики WhoScored на первое место поставили Зинченко – 8,1 балла. Правда, Малиновский уступил ему всего-ничего (8,0). На третьей позиции – снова Яремчук. Тем временем, Зинченко резко ответил жене на вопрос о признании его лучшим игроком матча с Казахстаном.

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Продолжится отбор на чемпионат мира через пять месяцев – осенью. 1 сентября украинцы нанесут ответный визит в Казахстан, а через три дня примут дома французов.

Читайте, что сказал Кривцов – о ничьей Украины с Казахстаном: "Это было пижонство".

Смотрите обзор матча украинцев с казахстанцами:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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