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"Это было пижонство": Кривцов – о ничьей Украины с Казахстаном

1 апреля, 07:33

Олег Люлька Олег Люлька

По словам защитника украинцев, они рано решили, что выиграли матч

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов назвал самоуверенность причиной потери очков в матче с Казахстаном. Напомним, Украина сыграла с Казахстаном вничью 1:1, ведя по ходу встречи 1:0. Ранее со счетом 1:1 завершились наши поединки с Францией и Финляндией.

"Думаю, рано поверили в победу. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, стопроцентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку", – заявил Кривцов после ничьей с Казахстаном в эфире программы "Головна команда" на канале "Футбол 1"

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Украина – Казахстан – 1:1

Украина – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

"Пропущенный гол – следствие все того же. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана – быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас плюс исполнительное мастерство игрока, который забил гол"

"Можно ли сказать, что сейчас сборная Украины чувствует себя, как Франция после 1:1 с нами? Думаю, да. У нас сейчас схожие эмоции", – признался Кривцов

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После трех матчей Украина занимает второе место в своей группе отбора к ЧМ-2022. Следующая игра команды Шевченко в квалификации пройдет уже после летнего Евро, 1 сентября, на поле Казахстана.

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Напомним, победители групп напрямую выйдут на ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Обзор матча Украина – Казахстан (1:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана Сергей Кривцов
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