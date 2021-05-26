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Уругвайский футболист полчаса провисел на карнизе 11-го этажа, спасаясь от пожара (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
26 мая, 06:31
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"Из комнаты валил черный дым. Мне было очень страшно", – признался полузащитник Рентистаса Франсиско Дуарте, который чудесным образом выжил в Буэнос-Айресе
Спасение футболиста Франсиско Дуарте
Спасение футболиста Франсиско Дуарте / Фото: Twitter

Уругвайский футболист Рентистаса Франсиско Дуарте едва не погиб во время пожара в отеле в Буэнос-Айресе, куда вместе со своим клубом прибыл на матч Кубка Либертадорес с Расингом.

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21-летний Дуарте сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от основной команды. Ночью в комнате полузащитника на 11-м этаже произошло возгорание, и футболист, спасаясь от огня, открыл окно и встал на карниз.

Франсиско провисел на нем полчаса, прежде чем пожарные с помощью подъемного крана смогли его спасти.

"Все, что я успел сделать, это схватить пару штанов, футболку и телефон, который использовал как фонарик, потому что из-за короткого замыкания не было света. К счастью, мне удалось не запаниковать и босиком вылезть на балкон. Это был даже не балкон, а небольшой уступ, за который я смог удержаться. Из комнаты валил черный дым, много дыма, было очень жарко. Я пробыл там 30-35 минут, но показалось, что я провел там два дня", – приводит слова Дуарте ESPN

"Мне было очень страшно, но мне повезло – могло случиться что угодно. Пожарные прибыли очень быстро. Первым делом я позвонил родителям и девушке, чтобы сообщить, что со мной все в порядке", – добавил футболист

После случившегося футболиста в целях профилактики на несколько часов доставили в больницу. Затем Дуарте и его одноклубников, которые проживали двумя этажами ниже, переселили в другой отель. Они должны до конца пройти карантин в изоляции.

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