Зрители горели заживо: жуткую трагедию на стадионе спровоцировал окурок

Владельцы стадиона знали о проблемах с ареной, но на их устранение не было денег. К тому же на трибуне отсутствовали огнетушители, а выходы были закрыты

Фото: sgsa.org.uk

11 мая 1985 года случилась одна из самых жутких трагедий в истории мирового футбола. Прямо во время матча на трибуне вспыхнул пожар. Смотря на эти кадры сейчас, удивляешься, как в этом аду вообще кто-то смог выжить.

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Стадион "Вэлли Парад" был построен еще в 1886 году, и за время своего существования пережил несколько реконструкций. Но к 1985 году арена считалась устаревшей. Владельцев стадиона неоднократно предупреждали о скоплении мусора в щелях под лавками, также претензии вызывала деревянная крыша центральной трибуны. По окончании сезона на арене должны были провести замену конструкций на металлические.

В последнем матче перед реконструкцией на стадионе приходил матч третьего дивизиона Англии между Брэдфордом и Линкольн Сити. Незадолго до перерыва телекомментатор заметил огонь на последних рядах трибуны. Как оказалось, один из болельщиков пытался затушить окурок ногой, но он выскользнул из рук и упал в щель между досками в полу прямиком на груды мусора, которые не убирались месяцами.

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Другие зрители вспоминали, что сначала почувствовали тепло в ноги, затем огонь быстро усилился, а вместе с ним трибуну заволокло едким дымом. Пламя начало распространяться, и вскоре загорелись крыша и деревянные трибуны. По жуткому стечению обстоятельств на трибуне отсутствовали огнетушители – их спрятали от вандалов.

Болельщики в панике принялись перелазить через ограждение, отделяющее трибуну от поля. К счастью, на этой арене отсутствовала высокая ограждающая сетка, ставшая в последствии главной причиной трагедии на стадионе "Хиллсборо" спустя три года после этого инцидента. Другие группы людей пытались выбраться через выходы, но большинство из них были закрыты. На видео попали кадры, когда охваченного огнем болельщика полиция тушила подручными средствами.

В это время огонь становился все больше. На крыше воспламенился рубероид, а затем горящие обломки начали падать на людей внизу. Всего за четыре минут вся трибуна была охвачена огнем! На стадион как раз прибыла пожарная бригада, но они не могли начать тушить пожар, так как на трибуне до сих пор находились люди.

За короткое время огонь полностью уничтожил главную трибуну, остались только сгоревшие сиденья, лампы и металлические ограждения. Тела некоторых погибших так и остались на своих местах. Полиция выносила тела погибших до 4 часов утра. Ужасная трагедия забрала жизни 56 человек, еще 265 человек получили травмы различной тяжести.

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/ Фото: Getty Images

После этой трагедии в Великобритании отказались от деревянных трибун и приняли новое законодательство по повышению безопасности на футбольных полях. Клуб вынужден был выплатить около 20 миллионов фунтов компенсации пострадавшим и семьям погибших. Трагедия на "Вэлли Парад" была самой крупной на тот момент в Великобритании после давки на "Айброксе", где погибло 66 человек, и до вышеупомянутого "Хиллсборо".

Так выглядит мемориальная доска на стадионе с именами всех погибших:

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