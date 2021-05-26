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Уругвайський футболіст пів години провисів на карнизі 11-го поверху, рятуючись від пожежі (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
26 травня, 06:31
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"З кімнати валив чорний дим. Мені було дуже страшно", – зізнався півзахисник Рентістаса Франсіско Дуарте, який дивовижним чином вижив в Буенос-Айресі
Порятунок футболіста Франсіско Дуарте
Порятунок футболіста Франсіско Дуарте / Фото: Twitter

Уругвайський футболіст Рентістаса Франсіско Дуарте ледь не загинув під час пожежі в готелі в Буенос-Айресі, куди разом зі своїм клубом прибув на матч Кубка Лібертадорес з Расінгом.

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21-річний Дуарте здав позитивний тест на коронавірус і був ізольований від основної команди. Вночі в кімнаті півзахисника на 11-му поверсі сталося займання, і футболіст, рятуючись від вогню, відкрив вікно і став на карниз.

Франсіско провисів на ньому пів години, перш ніж пожежні за допомогою підйомного крана змогли його врятувати.

"Усе, що я встиг зробити, це схопити пару штанів, футболку і телефон, який використовував як ліхтарик, тому що через коротке замикання не було світла. На щастя, мені вдалося не запанікувати і босоніж вилізти на балкон. Це був навіть не балкон, а невеликий виступ, за який я зміг втриматися. З кімнати валив чорний дим, багато диму, було дуже жарко. Я пробув там 30-35 хвилин, але здалося, що я провів там два дні ", – наводить слова Дуарте ESPN

"Мені було дуже страшно, але мені пощастило – могло статися будь-що. Пожежники прибули дуже швидко. Насамперед я подзвонив батькам і дівчині, щоб повідомити, що зі мною все гаразд", – додав футболіст

Після того, що сталося, футболіста у цілях профілактики на кілька годин доправили до лікарні. Потім Дуарте і його одноклубників, які проживали двома поверхами нижче, переселили в інший готель. Вони мають до кінця відбути карантин в ізоляції.

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