Уругвайський футболіст пів години провисів на карнизі 11-го поверху, рятуючись від пожежі (відео)

"З кімнати валив чорний дим. Мені було дуже страшно", – зізнався півзахисник Рентістаса Франсіско Дуарте, який дивовижним чином вижив в Буенос-Айресі

Порятунок футболіста Франсіско Дуарте / Фото: Twitter

Уругвайський футболіст Рентістаса Франсіско Дуарте ледь не загинув під час пожежі в готелі в Буенос-Айресі, куди разом зі своїм клубом прибув на матч Кубка Лібертадорес з Расінгом.

Читайте також: У Тернополі дитина захлинулася в басейні. Її серце вже не билося, але врятувала випадковість (відео)

21-річний Дуарте здав позитивний тест на коронавірус і був ізольований від основної команди. Вночі в кімнаті півзахисника на 11-му поверсі сталося займання, і футболіст, рятуючись від вогню, відкрив вікно і став на карниз.

Франсіско провисів на ньому пів години, перш ніж пожежні за допомогою підйомного крана змогли його врятувати.

"Усе, що я встиг зробити, це схопити пару штанів, футболку і телефон, який використовував як ліхтарик, тому що через коротке замикання не було світла. На щастя, мені вдалося не запанікувати і босоніж вилізти на балкон. Це був навіть не балкон, а невеликий виступ, за який я зміг втриматися. З кімнати валив чорний дим, багато диму, було дуже жарко. Я пробув там 30-35 хвилин, але здалося, що я провів там два дні ", – наводить слова Дуарте ESPN

"Мені було дуже страшно, але мені пощастило – могло статися будь-що. Пожежники прибули дуже швидко. Насамперед я подзвонив батькам і дівчині, щоб повідомити, що зі мною все гаразд", – додав футболіст

Після того, що сталося, футболіста у цілях профілактики на кілька годин доправили до лікарні. Потім Дуарте і його одноклубників, які проживали двома поверхами нижче, переселили в інший готель. Вони мають до кінця відбути карантин в ізоляції.

Читайте також: Глядачі горіли заживо: моторошну трагедію на стадіоні спровокував недопалок