Умер лучший вратарь в истории "Ливерпуля": названа причина

В воскресенье, 15 ноября, на 73-м году от продолжительной болезни скончался легендарный вратарь "Ливерпуля" Рей Клеменс, которого многие называют величайшим кипером мерсисайдского клуба всех времен.

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Как сообщает Liverpoolecho, причиной смерти Рея Клеменса стал рак простаты, который был обнаружен у него 13 лет назад.

"С великой печалью мы сообщаем, что Рэй Клеменс скончался сегодня в окружении своей любящей семьи. После такой тяжелой борьбы, в течение такого долгого времени, он теперь в лучшем мире и больше не испытывает боли. Семья хотела бы сказать огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую он получал на протяжении многих лет. Мы все так любили его, и он никогда не будет забыт", – приводит слова семьи Клеменса официальный сайт "Ливерпуля"

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Рей Клеменс. Фото – сайт "Ливерпуля"/Reuters

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В составе "Ливерпуля" Рей Клеменс дебютировал 25 сентября 1968 года. С Реем в воротах "Ливерпуль" пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В 1981 году он перешел в "Тоттенхэм Хотспур", в котором отыграл семь сезонов. В составе "шпор" в 1984 году он стал обладателем Кубка УЕФА.

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