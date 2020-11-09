Умер главный "голос" канадского хоккея, оставивший 17 правнуков

Хоуи Микеру было 97 лет. Он был звездой НХЛ, депутатом и самым смелым комментатором

Мировой хоккей снова скорбит. Скончался легендарный канадец Хоуи Микер, который четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс". Ему было 97 лет.

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Микер провел в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов, выиграв плей-офф в 1947, 1948, 1949 и 1951 годах. При этом в 1947 году он удостоился "Колдер трофи" – трофея, вручаемого лучшему новичку сезона.

Его популярность была настолько велика, что, еще будучи игроком, он выиграл выборы в парламент Канады от "прогрессивных консерваторов".

После завершения спортивной карьеры, Микер комментировал и анализировал хоккей на канадском ТВ и его пискливый голос стал любимым для нескольких поколений болельщиков. Как говорили его современники, он был первым аналитиком на ТВ, который критиковал хоккеистов. До Хоуи таких смельчаков не было.

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В 1998 году Хоуи был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

У Хоуи Микера, который был самым возрастным из живущих игроков "Торонто", остались жена Лия, 6 детей, 13 внуков и 17 правнуков!

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Напомним, в конце лета умер легендарный канадский хоккеист с украинскими корнями Дэйл Хаверчук. Члену Зала хоккейной славы НХЛ, которому осенью прошлого года диагностировали рак желудка, было 57 лет.

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А в июле не стало четырехкратного обладателя Кубка Стэнли украинского происхождения Эдди Шека. Бывшей звезде "Торонто" было 83 года.

На днях умер легендарный британский актер Шон Коннери

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