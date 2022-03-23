Украли российскую медаль! Звезду мирового футбола ограбили

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба подвергся ограблению.

Среди прочих ценностей у футболиста украли золотую медаль чемпиона мира 2018 года, который проходил в России.

"Когда я вернулся после матча Лиги чемпионов, то обнаружил, что мой дом ограблен.

В него вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира...

Больше всего меня напугало то, что двое моих детей во время инцидента были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате.

Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что у моих детей все хорошо, – заявил Поль Погба.