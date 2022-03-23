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Украли российскую медаль! Звезду мирового футбола ограбили

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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23 марта, 14:03
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Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба признался, что его награду украли из сейфа. Воры пришли в дом, когда там была няня с детьми
Погба с трофеями ЧМ-2018
Погба с трофеями ЧМ-2018 / Фото: Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба подвергся ограблению.

Среди прочих ценностей у футболиста украли золотую медаль чемпиона мира 2018 года, который проходил в России.

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"Когда я вернулся после матча Лиги чемпионов, то обнаружил, что мой дом ограблен.

В него вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира...

Больше всего меня напугало то, что двое моих детей во время инцидента были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате.

Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что у моих детей все хорошо, – заявил Поль Погба.

Поль Погба в ярости
Поль Погба в ярости / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Поль Погба забыл Роллс-Ройс на штрафстоянке. Машина простояла там девять месяцев.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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