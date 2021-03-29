Звездный футболист забыл "Роллс-Ройс" на штрафстоянке на девять месяцев

Француз Поль Погба из "МЮ" наконец вернул себе машину и заплатил крупный штраф

Знаменитый полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в эти дни находится в лагере сборной Франции. Однако перед приездом в национальную команду он завершил важное дело в Англии: забрал со штрафплощадки свой дорогущий "Роллс-Ройс" стоимостью около 300 тысяч фунтов стерлингов.

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Напомним, в июне прошлого года у звезды "МЮ" посреди дороги отобрали шикарную машину.

О поступке звезды рассказал британский таблоид The Sun. Сначала Полю нужно было заплатить 150 фунтов за транспортировку машины, 220 фунтов штрафа и 85 – судебных издержек. Однако шикарный автомобиль простоял на платной парковке девять месяцев (270 дней) – лишь после этого француз его забрал. В итоге ему пришлось раскошелиться на солидную сумму за услуги штрафплощадки, где берут 200 фунтов за сутки.

Правда, отмечают, зарплата чемпиона мира-2018 в Англии составляет 260 тысяч фунтов в неделю, так что финансовые неприятности его не задели.

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Проблема же была в том, что француз ездил по Англии на номерах Монако, тогда как обязан был сменить на местные. Парадоксально, но его авто снова заметили со старыми номерами. Ждет новый штраф?

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Смотрите, как Поль забил недавно мяч в Милане и вывел "МЮ" в 1/4 финала Лиги Европы:

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