Вкрали російську медаль! Зірку світового футболу пограбували

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба зазнав пограбування.

Серед інших цінностей у футболіста вкрали золоту медаль чемпіона світу 2018 року, який проходив у Росії.

"Коли я повернувся після матчу Ліги чемпіонів, то виявив, що мій дім був пограбований.

До нього увійшли троє людей, які вкрали мій сейф. Там були мамині прикраси, моя медаль чемпіонату світу.

Найбільше мене налякало, що двоє моїх дітей під час інциденту були вдома з нянею. Вона все чула, зателефонувала дружині та охороні, потім замкнулася з хлопчиками у кімнаті.

Декілька днів після цього вона була в шоці. Найголовніше, що у моїх дітей все гаразд, – заявив Поль Погба.