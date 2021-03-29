Зірковий футболіст забув "Роллс-Ройс" на штрафмайданчику на дев'ять місяців

Француз Поль Погба з "МЮ" нарешті повернув собі машину і заплатив великий штраф

Знаменитий півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в ці дні перебуває в таборі збірної Франції. Однак перед приїздом в національну команду він завершив важливу справу в Англії: забрав зі штрафмайданчика свій дорогущий "Роллс-Ройс" вартістю близько 300 тисяч фунтів стерлінгів.

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Нагадаємо, в червні минулого року у зірки "МЮ" посеред дороги відібрали шикарну машину.

Про вчинок зірки розповів британський таблоїд The Sun. Спочатку Полю потрібно було заплатити 150 фунтів за транспортування машини, 220 фунтів штрафу і 85 – судових витрат. Однак шикарний автомобіль простояв на платній парковці дев'ять місяців (270 днів)! Лише після цього француз його забрав. У підсумку йому довелося розщедритися на солідну суму за послуги штрафмайданчика, де беруть 200 фунтів за добу.

Правда, відзначають, зарплата чемпіона світу-2018 в Англії становить 260 тисяч фунтів на тиждень, так що фінансові неприємності його не зачепили.

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Проблема ж була в тому, що француз їздив в Англії на номерах Монако, тоді як повинен був змінити на місцеві. Парадоксально, але його авто знову помітили зі старими номерами. Чекає на новий штраф?

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Дивіться, як Поль забив недавно м'яч в Мілані і вивів "МЮ" в 1/4 фіналу Ліги Європи:

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