Матч Україна-Казахстан – під загрозою зриву. Гості можуть не приїхати

Після двох нічиїх на старті відбірного турніру мундіалю-2022 збірна України готується до третього матчу за вісім днів. У середу ввечері підопічні Андрія Шевченка приймуть гостей з Казахстану. Однак сьогодні стало відомо, що зустріч може не відбутися: у таборі суперника виявили коронавірус.
Тим часом, українка вперше відсудила чоловічий матч чемпіонату світу.
Новина в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Айдин Кожахмет:
"Чергова НП в нашому футболі. Кілька людей зі штабу збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Зокрема, мова йде про тренера Сергія Калюбіна (був відсутній вчора на лавці запасних) і адміністратора команди Максима Шауберта.
Хто тепер буде ізольований, а хто поїде до Києва – невідомо. За ідеєю, з ними ж контактували і інші члени тренерського штабу, адміністративного персоналу і навіть гравці".
Вчора збірна Казахстану зіграла з командою Франції, поступившись вдома 0:2. Тепер їй, схоже, доведеться з особливим хвилюванням чекати чергових тестів на коронавірус.
Якщо вірус швидко поширився в команді, то підхопити його міг багато хто з гравців. І тепер збірна Казахстану ризикує опинитися в тому ж становищі, як українці перед торішнім матчем Ліги націй в Швейцарії. Наших тоді не допустили до гри, а пізніше зарахували технічну поразку.
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Дивіться огляд матчу Казахстан – Франція:
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