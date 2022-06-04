Украину перед Уэльсом усилил легионер из Бордо

Даниил Игнатенко впервые вызван в национальную команду, весеннюю часть сезона он провел в чемпионате Франции

Игнатенко провел за Бордо 11 матчей

Полузащитник французского Бордо Даниил Игнатенко получил дебютный вызов в сборную Украины. Футболист прилетел в Кардифф, где национальная команда готовится к матчу с Уэльсом. На днях украинцы в плей-офф ЧМ-2022 обыграли Шотландию.

Даниил принадлежит Днепру-1, а выступал за Бордо на правах аренды во второй части прошлого сезона. В 11 матчах за французский клуб он отличился тремя результативными передачами.

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Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, 5 мая. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

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После игры с Уэльсом команда Александра Петракова проведет три матча в Лиге наций: 8-го и 14 июня Украина сыграет с Ирландией, 11-го – с Арменией.