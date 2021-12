Украинский вратарь стал героем нового еврокубка

Луганская Заря в начале сезона лишилась своего основного голкипера Никиту Шевченко, который получил травму в матче квалификации Лиги Европы против венского Рапида. Виктор Скрипник принял решение доверить место в рамке 21-летнему вратарю Дмитрию Мацапуре и не прогадал со своим выбором.

Молодой голкипер сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги конференций, в которых не раз выручал свою команду.

На счету Мацапуры 24 сэйва в шести сыгранных матчах, такую статистику опубликовал официальный сайт УЕФА. По этому показателю он уступил голкиперу Флоры Матвею Игнонену, который 26 раз спасал команду от гола.

Кроме того, вратарь Зари Дмитрий Мацапур стал автором одного из лучших сэйвов в пятом туре Лиги конференций. Произошло это по итогам матча против Ромы. Мацапура отразил удар с пенальти полузащитника Ромы Жордана Веретту и попал в топ-4 лучших в туре Лиги конференций по версии УЕФА.

Dmytro Matsapura's stunning penalty save...



The 21-year-old is third for most saves (20) in the UECL so far this season @FCZoryaOfficial | #UECLpic.twitter.com/dh4TSwGoGl