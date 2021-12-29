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Украинский вратарь стал героем нового еврокубка

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 декабря, 10:42
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Молодой голкипер Зари Дмитрий Мацапура обратил внимание специалистов своей уверенной игрой в Лиге конференций
Вратарь Зари в числе лучших по количеству сэйвов
Вратарь Зари в числе лучших по количеству сэйвов / Фото: Getty Images

Луганская Заря в начале сезона лишилась своего основного голкипера Никиту Шевченко, который получил травму в матче квалификации Лиги Европы против венского Рапида. Виктор Скрипник принял решение доверить место в рамке 21-летнему вратарю Дмитрию Мацапуре и не прогадал со своим выбором.

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Молодой голкипер сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги конференций, в которых не раз выручал свою команду.

На счету Мацапуры 24 сэйва в шести сыгранных матчах, такую статистику опубликовал официальный сайт УЕФА. По этому показателю он уступил голкиперу Флоры Матвею Игнонену, который 26 раз спасал команду от гола.

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Кроме того, вратарь Зари Дмитрий Мацапур стал автором одного из лучших сэйвов в пятом туре Лиги конференций. Произошло это по итогам матча против Ромы. Мацапура отразил удар с пенальти полузащитника Ромы Жордана Веретту и попал в топ-4 лучших в туре Лиги конференций по версии УЕФА.

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Напомним, что по итогам группового турнира Лиги конференций луганская Заря заняла третье место в своей группе, что не позволило ей выйти в весеннюю часть еврокубков.

Заря vs Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт / Фото: Reuters

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