Український воротар став героєм нового єврокубку

Луганська Зоря на початку сезону втратила свого основного голкіпера Микиту Шевченка, який отримав травму у матчі кваліфікації Ліги Європи проти віденського Рапіда. Віктор Скрипник прийняв рішення довірити місце у рамці 21-річному воротареві Дмитру Мацапурі і не помилився зі своїм вибором.

Молодий голкіпер зіграв усі шість матчів групового етапу Ліги конференцій, у яких неодноразово виручав свою команду.

На рахунку Мацапури 24 сейви у шести зіграних матчах, таку статистику опублікував офіційний сайт УЄФА. За цим показником він поступився голкіперу Флори Матвію Ігнонену, який 26 разів рятував команду від гола.

Крім того, воротар Зорі Дмитро Мацапур став автором одного з найкращих сейвів у п'ятому турі Ліги конференцій. Сталося це за підсумками матчу проти Роми. Мацапура відбив удар з пенальті півзахисника Роми Жордана Веретту і потрапив до топ-4 найкращих у турі Ліги конференцій за версією УЄФА.

Dmytro Matsapura's stunning penalty save...



The 21-year-old third for most saves (20) in the UECL so far this season @FCZoryaOfficial | #UECL pic.twitter.com/dh4TSwGoGl