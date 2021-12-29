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Український воротар став героєм нового єврокубку

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 грудня, 10:42
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Молодий голкіпер Зорі Дмитро Мацапура звернув увагу фахівців своєю впевненою грою у Лізі конференцій
Воротар Зорі серед найкращих за кількістю сейвів
Воротар Зорі серед найкращих за кількістю сейвів / Фото: Getty Images

Луганська Зоря на початку сезону втратила свого основного голкіпера Микиту Шевченка, який отримав травму у матчі кваліфікації Ліги Європи проти віденського Рапіда. Віктор Скрипник прийняв рішення довірити місце у рамці 21-річному воротареві Дмитру Мацапурі і не помилився зі своїм вибором.

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Молодий голкіпер зіграв усі шість матчів групового етапу Ліги конференцій, у яких неодноразово виручав свою команду.

На рахунку Мацапури 24 сейви у шести зіграних матчах, таку статистику опублікував офіційний сайт УЄФА. За цим показником він поступився голкіперу Флори Матвію Ігнонену, який 26 разів рятував команду від гола.

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Крім того, воротар Зорі Дмитро Мацапур став автором одного з найкращих сейвів у п'ятому турі Ліги конференцій. Сталося це за підсумками матчу проти Роми. Мацапура відбив удар з пенальті півзахисника Роми Жордана Веретту і потрапив до топ-4 найкращих у турі Ліги конференцій за версією УЄФА.

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Нагадаємо, що за підсумками групового турніру Ліги конференцій луганська Зоря посіла третє місце у своїй групі, що не дозволило їй вийти у весняну частину єврокубків.

Зоря vs Буде-Глімт
Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Reuters

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