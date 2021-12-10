Пушка украинца признана лучшим голом в Лиге конференций

Заря прекратила борьбу в Лиге конференций после группового этапа. Тем не менее, полузащитник команды Егор Назарина может записать выступление себе в актив

Одноклубники поздравляют Назарину после забитого гола / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

УЕФА назвал гол игрока Зари лучшим в шестом туре группового этапа Лиги конференций.

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Назарина отличился мощным ударом со штрафного в поединке против Буде-Глимт. Сама встреча завершилась ничьей 1:1.

К сожалению, этот матч уже никакого турнирного значения для Зари не имел. Украинцы потеряли шансы выйти в евровесну еще за тур до конца группового этапа.

Ничейный результат позволил итальянской Роме, которая в параллельном матче выиграла у болгарского ЦСКА Софии, финишировать на первом месте и выйти в 1/8 финала. Буде-Глимт опустился на второе место и сыграет в предварительном плей-офф раунде.