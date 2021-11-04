Украинец, не поющий гимн, грозит покинуть чемпионов России

Украинский защитник российского Зенита Ярослав Ракицкий занят поисками нового клуба

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

О возможном уходе Ярослава Ракицкого из Зенита сообщил агент 32-летнего футболиста Вадим Шаблий.

Читайте также: "Украина обгоняет нас, жирных": Россия в шоке от своих фиаско в ЛЧ

Реклама

"Конечно, Ярослав ждет предложения от Зенита, ему все нравится в клубе. Предложения о продлении контракта на данный момент нет. Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в Зените", – приводит слова Шаблия РИА Новости.

Ракицкий может покинуть Зенит / Фото: REUTERS

Контракт Ракицкого с газпромовским Зенитом истекает летом следующего года. Аналитики Transfermarkt оценивают игрока в 6 млн евро.

Его зарплата в Зените, по данным СМИ, составляет 208 000 евро в месяц.

Реклама

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера в начале 2019 года. В составе петербургского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка РФ.

При этом после перехода в РПЛ Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины и в итоге объявил о завершении своей карьеры в ней.

Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / Фото: Reuters

Реклама

"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы. Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны", – уверяет, выступая в России, Ракицкий.