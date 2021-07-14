Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

У меня есть причина не петь гимн! Ракицкий выступил с претензиями к Шевченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 10:51
Копировать ссылку
Защитник Зенита считает, что Шевченко поверил в ерунду, которую ему наговорили руководители федерации футбола Украины – а так хотелось быть с пацанами на поле
Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий
Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / Фото: Reuters

Украинский футболист российского Зенита Ярослав Ракицкий излил обиду на Андрея Шевченко и Андрея Павелко за невызов в сборную Украины и заявил, что не мог спокойно наблюдать за выступлением "сине-желтых" на Евро-2020 – так ему "хотелось к пацанам на поле".

Читайте также: "Стыдно за таких футболистов сборной!" Яремчук и Миколенко оскандалились из-за фото с Бастой

"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы. Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают", – приводит слова Ракицкого Чемпионат

"Да, в глубине души больно. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил. Давайте потихоньку эту тему закрывать. Я понимаю, что случилось. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам", – добавил Ракицкий

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / Фото: AFP

Сам Андрей Шевченко, говоря ранее о невызове защитника Зенита в сборную Украины, ограничился коротким заявлением: "Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем об этом".

Смотрите, как Украина побеждала на Евро без Ракицкого

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять