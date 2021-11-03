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"Украина обгоняет нас, жирных": Россия в шоке от своих фиаско в ЛЧ

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 12:42
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"Россия спонсирует Лигу чемпионов, но выше нас будет даже Украина", – негодует после поражения Зенита от Ювентуса российское издание Спорт-Экспресс
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

Российское издание Спорт-Экспресс катком проехалось по своему футболу после того, как накануне Зенит проиграл в гостях Ювентусу 2:4 и практически потерял шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов.

Впрочем, больше всего журналистов РФ задевает не факт поражения от Ювентуса, а то, что в таблице коэффициентов УЕФА россиян вот-вот обойдет Украина. У агрессоров это не укладывается в голове.

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"Ювентус раздавил Зенит. Ну и что? Разве не читалось? Разве вы на какой-то иной результат рассчитывали?"

"Удивлять же должно другое: в следующем году Россию в таблице коэффициентов обгонит Украина", – недоумевает Спорт-Экспресс.

"Мы с ними – соседи. Мы с ними – Восточная Европа. Мы с ними – плюс/минус одной крови. При этом мы – намного больше, намного богаче, напичканы ископаемыми. Украинскому футболу и не снятся наши деньги, государство отрубает финансирование, клубы еле выживают, киевское Динамо состоит почти сплошь из местных футболистов, Шахтер меняет города, но они все обгоняют нас – жирных, благополучных, наглых и в той или иной степени бюджетных".

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"Вот тут уже не кивнешь на офигевшую Европу. Не пожалуешься, что к ним едут даже на меньшую зарплату. Тут... Ой, ладно, ну а что тут? Все и так тысячи раз сказано и написано. Просто давайте осознаем масштаб успеха: Россия спонсирует Лигу чемпионов, но выше нас будет даже Украина. Точка", – пишет Спорт-Экспресс.

Напомним, ранее Украина обставила Россию на Евро-2020, где сборная РФ не сумела даже выйти из группы, а украинцы дошли до 1/4 финала.

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