Украина упустила победу, выигрывая два мяча, и упала на последнее место в группе

Молодежная сборная Украины неудачно выступила на товарищеском турнире Antalya Cup в Турции, не сумев добыть ни одной победы. Сегодня в заключительном матче подопечные Руслана Ротаня проиграли сверстникам из Словакии 2:3, имея преимущество в два мяча к середине второго тайма.

Реклама

Читайте также: Сборная Украины проиграла. Никто не делает трагедии

Первая половина встречи в Турции прошла без забитых мячей. Зато уже в начале второго тайма сборная Украины открыла счет, причем огорчила словаков дважды за семь минут. Результативные удары на счету Михаила Мудрика и Богдана Вьюнника. Но удержать победу "сине-желтым" не удалось. Словакия отметилась трижды и добыла волевую победу.

Сборная Украины / Фото: УАФ

Реклама

В предыдущих двух встречах молодежная сборная Украины проиграла Болгарии и поделила очки с Узбекистаном и в итоге заняла последнее место на Antalya Cup.

Украина U-21 — Словакия U-21 — 2:3 (0:0)

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 — Капралик, 63, Труса, 71, Кмет, 82.

Ранее сборная Украины получила соперников в отборе на молодежный чемпионат Европы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама