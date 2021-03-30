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Украина упустила победу, выигрывая два мяча, и упала на последнее место в группе

30 марта, 00:23

Елена Павлова Елена Павлова

В команде Руслана Ротаня забивали Мудрик и Вьюнник

Молодежная сборная Украины неудачно выступила на товарищеском турнире Antalya Cup в Турции, не сумев добыть ни одной победы. Сегодня в заключительном матче подопечные Руслана Ротаня проиграли сверстникам из Словакии 2:3, имея преимущество в два мяча к середине второго тайма.

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Первая половина встречи в Турции прошла без забитых мячей. Зато уже в начале второго тайма сборная Украины открыла счет, причем огорчила словаков дважды за семь минут. Результативные удары на счету Михаила Мудрика и Богдана Вьюнника. Но удержать победу "сине-желтым" не удалось. Словакия отметилась трижды и добыла волевую победу.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

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В предыдущих двух встречах молодежная сборная Украины проиграла Болгарии и поделила очки с Узбекистаном и в итоге заняла последнее место на Antalya Cup.

Украина U-21 — Словакия U-21 — 2:3 (0:0)
Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 — Капралик, 63, Труса, 71, Кмет, 82.

Ранее сборная Украины получила соперников в отборе на молодежный чемпионат Европы.

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