Україна втратила перемогу, виграючи два м'ячі, і впала на останнє місце в групі

Молодіжна збірна України невдало виступила на товариському турнірі Antalya Cup в Туреччині, не зумівши добути жодної перемоги. Сьогодні в заключному матчі підопічні Руслана Ротаня програли одноліткам зі Словаччини 2:3, маючи перевагу в два м'ячі до середини другого тайму.

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Перша половина зустрічі в Туреччині пройшла без забитих м'ячів. Зате вже на початку другого тайму збірна України відкрила рахунок, причому засмутила словаків двічі за сім хвилин. Результативні удари на рахунку Михайла Мудрика і Богдана В'юнник. Але втримати перемогу "синьо-жовтим" не вдалося. Словаччина відзначилася тричі і здобула вольову перемогу.

Збірна України / Фото: УАФ

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У попередніх двох зустрічах молодіжна збірна України програла Болгарії і поділила очки з Узбекистаном і в підсумку посіла останнє місце на Antalya Cup.

Україна U-21 – Словаччина U-21 – 2:3 (0:0)

Голи: Мудрик, 49, В'юнник, 56 – Капралік, 63, Боягуза, 71, Кмет, 82.

Раніше збірна України отримала суперників у відборі на молодіжний чемпіонат Європи.

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