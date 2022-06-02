Украина снова улыбается! Реакция Европы на нашу победу в Глазго (фото)

Вчера сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинале стыкового раунда ЧМ-2022. Этот поединок должен был еще пройти в марте, но из-за войны был перенесен на первый день лета.
За игрой в Глазго следили по всей Европе. И ведущие газеты континента вынесли на свои первые полосы победу нашей команды, сообщает XSport.
"Невероятная Украина" (L’Equipe, Франция):
"Украина получила сказку" (Corriere dello Sport, Италия):
"Шотландия -1. Остальной мир – 3" (Mirror Sport, Англия):
"Украина снова улыбается" (A Bola, Португалия):
"Герои Хемпдена" (Star Sport, Англия):
"Украина воюет и побеждает" (La Gazzetta dello Sport, Италия):
"Слава Украине! Мечта о чемпионате мира стала ближе" (The Daily Telegraph, Англия):
Теперь в битве за путевку на чемпионат мира сборная Украины сыграет 5 июня против Уэльса в Кардиффе.
Напомним, что наша команда присвятила свое победу воинам, которые защищают Украину в войне с Россией. На трибунах в Глазго болельщики скандировали: "ЗСУ! ЗСУ!".