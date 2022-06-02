Сборная играла для этих парней! Реакция украинских воинов на гол Ярмоленко (видео)

Сборная Украина приблизилась к путевке на чемпионат мира в Катаре. Вчера наша команда обыграла Шотландию – 3:1.

После игры главный тренер украинцев Александр Петраков отметил:

"Мои футболисты все сделали для победы. Надо их всех поблагодарить.

Мы играли для людей, которые сражаются за свободу Украины.

Сейчас все люди, ВСУ, люди в окопах, казармах, госпиталях – все благодарят нас, аплодируют. Так что мы довольны".