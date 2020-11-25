Украина негативно отреагировала на техническое поражение от УЕФА в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола негативно восприняла решение УЕФА присудить техническое поражение нашей сборной в матче против Швейцарии. Напомним, игра не состоялась 17 ноября в Люцерне из-за запрета врача и властей местного кантона, поскольку в нашей команде накануне была вспышка коронавируса. Хотя в день поединка наши готовы были выставить команду со здоровыми футболистами.

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Функционеры около недели собирали документы, сегодня провели заседание с участием сторон и вынесли неприятное решение. Однако наша сборная не смирилась и будет подавать иск в суд. Об этом сообщил вице-президент и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в комментарии сайту организации:

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА мы заявляем о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу же после получения полного текста решения с пояснительной частью".

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Вспомним, как наша сборная обыгрывала швейцарцев в сентябре:

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