Украина – Германия: прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня сборная Украины в третьем туре Лиги наций сыграет с командой Германии в Киеве на "Олимпийском". На стадион пустят ограниченное количество зрителей. Поединок начнется в 21:45, онлайн матча Украина – Германия с видеоповторами голов и моментов доступен на нашем сайте.

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После уничижительного поражения от Франции (1:7) в товарищеском матче сборная Украины сыграет поединок Лиги наций против Германии. Кадровые проблемы, к сожалению, остаются актуальными. Из донецкого "Шахтера" к нашей главной команде страны присоединились только Марлос, Коваленко и Бондарь. Довызваны вратари Шевченко из "Зари" и Ризнык из "Ворсклы". Но многих ключевых исполнителей – Зинченко, Степаненко, Матвиенко, Кривцова и Мораеса – будет не хватать. Особенно грустно это в контексте силы будущего соперника.

Хотя последние несколько лет сборная Германии переживала не лучшие времена, это одна из лучших национальных команд с фантастическим подбором исполнителей. Однако сейчас у них также есть свои кадровые потери – Гюндоган из "МанСити", Керер из "ПСЖ", Сане из "Баварии" в Киев не приехали из-за различных проблем со здоровьем. Участие Крооса под вопросом. В трех матчах 2020 года против Испании, Швейцарии и Турции немцы трижды сыграли вничью. Йоахима Лёва многие критикуют, а он заявляет, что в столице Украины его команда решительно настроена победить.

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В истории наших противостояний, увы, пока наша сборная не побеждала – три поражения и три ничьи. На старте Лиги наций у нас три очка, у немцев – два.

Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма.

Украина – Германия

Лига наций, 10 октября, суббота, в 21:45, Футбол 1, OLL.TV

Все подробности в спецтеме Лига наций

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