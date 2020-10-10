Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украина – Германия: прогноз на матч от футбольного комментатора

10 октября, 17:58

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов считает, что Украина снова не сможет обыграть Бундестим

Сегодня сборная Украины в третьем туре Лиги наций сыграет с командой Германии в Киеве на "Олимпийском". На стадион пустят ограниченное количество зрителей. Поединок начнется в 21:45, онлайн матча Украина – Германия с видеоповторами голов и моментов доступен на нашем сайте.

Реклама

После уничижительного поражения от Франции (1:7) в товарищеском матче сборная Украины сыграет поединок Лиги наций против Германии. Кадровые проблемы, к сожалению, остаются актуальными. Из донецкого "Шахтера" к нашей главной команде страны присоединились только Марлос, Коваленко и Бондарь. Довызваны вратари Шевченко из "Зари" и Ризнык из "Ворсклы". Но многих ключевых исполнителей – Зинченко, Степаненко, Матвиенко, Кривцова и Мораеса – будет не хватать. Особенно грустно это в контексте силы будущего соперника.

Хотя последние несколько лет сборная Германии переживала не лучшие времена, это одна из лучших национальных команд с фантастическим подбором исполнителей. Однако сейчас у них также есть свои кадровые потери – Гюндоган из "МанСити", Керер из "ПСЖ", Сане из "Баварии" в Киев не приехали из-за различных проблем со здоровьем. Участие Крооса под вопросом. В трех матчах 2020 года против Испании, Швейцарии и Турции немцы трижды сыграли вничью. Йоахима Лёва многие критикуют, а он заявляет, что в столице Украины его команда решительно настроена победить.

Реклама

В истории наших противостояний, увы, пока наша сборная не побеждала – три поражения и три ничьи. На старте Лиги наций у нас три очка, у немцев – два.

Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма.

Украина – Германия
Лига наций, 10 октября, суббота, в 21:45, Футбол 1, OLL.TV

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз анонс Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять