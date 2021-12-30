29 декабря 21:30
Челси 1
Брайтон 1
29 декабря 22:15
Брентфорд 0
Манчестер Сити 1
30 декабря 23:00
Порту --
Бенфика --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 2022 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 2022 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 2022 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 2022 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Уход Миколенко заставил Динамо продлить контракт с баночником

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
30 декабря, 10:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киевское Динамо продлило контракт с защитником Артемом Шабановым до конца текущего сезона. Футболист практически не играет при Мирче Луческу, но его решили сохранить на всякий случай
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дело в том, что в Динамо намечается дефицит защитников – в ближайшее время команду покинет Виталий Миколенко, который перейдет в Эвертон.

Читайте также: Защитник Динамо женился на красавице: фото избранницы Шабанова

Реклама

А в лазарете команды остаются Денис Попов и Никита бурда, пишет Telegram-канал Динамо Киев Inside.

В текущем сезоне Шабанов провел 8 матчей во все турнирах и даже отметился забитым мячом.

Но Мирча Луческу не доверяет украинскому защитнику. По этой причине вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в польской Легии.

Реклама

Что касается Миколенко, то Виталий будет зарабатывать в Англии в семь раз больше, чем в Динамо. В Англии украинский футболист существенно улучшит свое финансовое положение.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Порту

Сегодня

23:00

Бенфика

1.76

3.85

4.40

Арсенал

1 янв

14:30

Манчестер Сити

6.00

4.90

1.50

Челси

2 янв

18:30

Ливерпуль

3.00

3.40

2.33
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять