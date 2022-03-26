Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Деньги для Украины собирали ведрами: репортаж со стыкового матча ЧМ-2022 в Кардиффе

Алексей Исаенко Алексей Исаенко корреспондент в Германии
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Корреспондент "Спорт Сегодня" побывал на игре Уэльс – Австрия, где определился возможный соперник сборной Украины в финале квалификации Чемпионата мира
Поддержка Украины перед матчем Уэльс - Австрия в Кардиффе
Поддержка Украины перед матчем Уэльс - Австрия в Кардиффе / Фото: Коллаж: Сегодня

И все-таки матчи такого ранга следует проводить на нейтральной территории. Сумасшедшая поддержка родных стен в итоге стала для Уэльса важнейшей составляющей победы.

Только представьте, сколь велики были ожидания. Национальная сборная – достойная, боеспособная – имеет реальный шанс на путевку в Катар: оставалось сделать лишь два шага.

Реклама

При этом в последний раз валлийцы принимали участие в мундиале еще в незапамятные времена, в 1958-м – когда на турнир впервые приехала сборная СССР (без отправленного за решетку по ложному обвинению Стрельцова) и 17-летний Пеле дебютировал в составе бразильцев – сколько же воды утекло с тех пор!

Накануне в Кардиффе особого ажиотажа не наблюдалось, но в четверг группы людей в ярко-красном в центре столицы Уэльса можно было встретить уже с самого утра. А вот австрийских фанатов, признаюсь, вне стадиона увидеть не удалось. Да и гостевая трибуна по размерам оказалась довольно скромной. Не знаю, верили ли они в успех предприятия? В отборочной группе их любимцы выступили не слишком удачно, заняв лишь четвертое место, и въехали в плей-офф лишь за счет Лиги наций. Сборная Австрии в этот вечер вышла на поле (предчувствуя траур?!) в непривычном черном.

Реклама

С другой стороны, припоминаете матч Австрия – Украина прошлым летом, на Евро-2020? Уже забыли? И слава богу.

В толпе болельщиков, направлявшейся к уютной арене клуба "Кардифф Сити" (более известный и более вместительный "Миллениум" на матче футбольной сборной заполнить, по всей видимости, не представлялось возможным) вопрос лишнего билетика был достаточно актуален. То тут, то там мелькали сине-желтые цвета.

Реклама

Поддержка Украины

Симпатичная молодая парочка, англичане – и он и она укутанные в украинские флаги – предлагали каждому проходящему бросить мелочь в пластмассовое ведерко, собирая помощь для Украины, и буквально каждые несколько секунд раздавался звон очередной монеты.

Ближе к стадиону увидел милую девушку, также с накинутым на плечи сине-желтым флагом, с таким же ведерком. Пообщались. Алена из Днепра живет в Уэльсе уже 20 лет, переехала сюда с родителями в детстве. Выяснилось, что это уже вторая такая акция – в первой удалось собрать несколько тысяч фунтов, и грузовик с продуктами и медикаментами был снаряжен и отправлен в Украину.

Алена рассказала, что наших беженцев в Кардиффе пока мало – такого наплыва как в Германии нет и в помине – ведь добраться сюда не так просто...

Многие старались каким-то образом выразить солидарность страдающему от страшной бессмысленной войны украинскому народу. Вот идет навстречу болельщик Уэльса с "розой" киевского Динамо.

Вот мелькнул на трибунах (они были запланировано переполнены – 32053 зрителя) большой флаг Украины. Щитовая реклама беспрерывно анонсировала предстоящий во вторник благотворительный (часть средств от продажи билетов будет направлена в помощь Украине) товарищеский матч (оппонент Уэльса должен был определиться в этот вечер – в итоге им стала сборная Чехии, уступившая в другом полуфинале шведам).

Объявленную перед стартовым свистком минуту молчания в память об одном из выдающихся деятелей в истории валлийского футбола нарушили нетрезвый возглас из гостевого сектора ("Мы – с Украиной!") и... пунктуальный выход в эфир комментатора одной из австрийских радиостанций.

Матч Уэльс – Австрия

И – понеслась! Команды начали резво, обменялись опасными выпадами. Уже на стартовом отрезке сильное впечатление произвел круговорот в исполнении атакующего звена сборной Уэльса: Аарон Рэмзи (Рейнджерс) – Даниэль Джеймс (Лидс) – Гарет Бэйл (Реал).

Временами их действия чем-то напоминали игру англичан из мультика про казаков – помните, как джентльмены с зонтиками элегантно перебрасывали мяч через соперников – с островка на островок? Хвостик исключительно полезного Гарета Бэйла, настоящего лидера валлийцев (капитан проводил свой 101-й матч за сборную), мелькал на разных участках поля – именно там, где в нем была потребность в данный момент времени.

До поры до времени защитная линия австрийцев (Мартин Хинтерэггер (Айнтрахт) – Александар Драгович (Црвена Звезда) – Давид Алаба (Реал)) более-менее справлялась со своими задачами, хотя раз за разом упускала Рэмзи. Гости то прессинговали, намечая очертания контрвыпада, то успокаивали игру.

Так могло продолжаться долго, но тут сказал свое слово звездный Бэйл. После серии его мастерских финтов мяч получил Вильсон, но был сбит с ног Баумгартнером – у правого угла штрафной. Болельщики вскочили со своих мест, предчувствуя великое. Они не ошиблись. Гарет Бэйл со штрафного воистину королевским ударом положил мяч в девятку. Что тут скажешь – школа мадридского Реала!

Шла середина тайма. Трибуны взревели в восторге – и воодушевленно запели. Поверьте – они не уступают Львову. Пространство осветилось красным дымом брошенного файера. Каждое удачное действие сборной Уэльса сопровождалось бурными аплодисментами. При такой потрясающей поддержке хозяева всегда будут нестись вперед, будто на крыльях. А гостевой сектор навряд ли кто услышит...

Австрийцы стремились во что бы то ни стало исправить ситуацию. Алаба сражался как лев. На 33-й минуте Арнаутович несся на всех парах к воротам – но Хеннесси в броске забрал мяч у него в ногах. Уэльс умело действовал на контрвыпадах. Перехват, Рэмзи выходит на выгодную позицию – мимо. Снова атака, но Рэмзи и Джеймс в штрафной помешали друг другу.

После перерыва хозяева вышли на поле раньше, и еще хороших две минуты скучали, переминаясь с ноги на ногу. Получив взбучку от Франко Фоды, австрийцы выбежали из подтрибунных помещений под неодобрительный свист, при этом, показалось – были предельно сконцентрированы. Они начали, применяя высокий прессинг на ближних подступах к штрафной. Вот Арнаутович бьет в упор, но прямо в руки вратарю.

Валлийцы по-прежнему были готовы в любой момент убежать в контратаку. Но удвоили счет после розыгрыша углового. Снова продемонстрировал феноменальное мастерство Бэйл, положив мяч из пределов штрафной, под довольно острым углом, в дальнюю девятку. Запал австрийцев на какое-то время угас, а футболисты Уэльса на кураже, заведенные трибунами, продолжали плести кружева своих атак.

На исходе часа Алаба исполнял штрафной с 18 метров по центру, но не смог перебросить стенку. Австрия не сдавалась, и все же добилась успеха – спустя пять минут. Полузащитник Баварии Марсель Забитцер бил несильно, и мяч от ноги защитника по корявой траектории влетел в ворота. Тут же мог увеличить разрыв Джеймс – спас Линднер.

Сократив разрыв в счете, австрийцы почувствовали, что могут исправить положение после почти безнадежных 0:2, и заметно активизировались. Вот тут пение поутихло, сменившись взволнованным тревожным гулом. Подопечные Фоды показали, что и они умеют плести кружева.

Сборная Уэльса продолжала действовать на контратаках. Джеймс дважды убегал практически один на один, но упустил обе возможности снять все сомнения в исходе встречи. Тем не менее, когда Джеймс на исходе матча был заменен и покидал поле, зрители провожали его бурными овациями. Не меньше аплодировали и Бэйлу – его заменил Мерфам.

На 73-й минуте австрийцы получили право на перспективный штрафной – мяч попал в стенку, по мнению польского арбитра Шимона Марциняка – в плечо Забитцера.

Гости попытались сотворить некое подобие решающего штурма. Два хороших момента не использовал секретный козырь Фоды – вышедший на замену десятый номер, форвард Бристоля (это совсем рядом с Кардиффом!) Андреас Вайманн.

Болельщики дружно "закрикивали" все действия австрийцев, сводя на нет все их усилия, и вновь пели – предвкушая финальный свисток, а после возмущенно гудели, когда Марциняк слишком затянул четыре добавленные минуты. Арнаутович головой отправил мяч несильно в руки Хеннесси. Все, точка.

Cymru – Awstria (никогда раньше не видел такого написания, но валлийский язык – второй государственный, на нем здесь говорят с удовольствием, при этом, разумеется, не ставя под сомнение традиционный английский).

Невообразимая радость. Всеобщее счастье. Мнимый фаворит бит, и Уэльс – эта веселая нация – вышел в финал квалификации ЧМ-2022. Здесь прекрасно знают, что до заветной мечты – выхода на Чемпионат мира, им осталось сделать всего один шаг, и они приложат все силы, чтобы сделать этот шаг успешным.

Подарков не будет. С кем хочет играть Уэльс в финале? По пути со стадиона я спрашивал у болельщиков. С Шотландией – совсем нет желания – мешает груз неприятных воспоминаний. Валлийцы хотят встретиться в финале с Украиной. Постараемся оправдать их и наши надежды.

Мы тоже хотим в финал. Только бы воцарился мир. Подождем до июня.

Алексей Исаенко
Кардифф

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58
Ждем рубку!
суббота, 23 апреля
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

vs.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Титул WBC в супертяжелом весе
суббота, 16 апреля
Эррол Спенс
Эррол Спенс

vs.

Йорденис Угас
Йорденис Угас
Титулы WBC, WBA, IBF в полусреднем весе
суббота, 9 апреля
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин

vs.

Рёта Мурата
Рёта Мурата
Титулы WBA, IBF в среднем весе
Спортсмены в теробороне
Александр Алиев
Алиев мечтает встретиться с Путиным: "Я просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире"
Угроза шакалу
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бельгия Бельгия
1828
2
Бразилия Бразилия
1823
3
Франция Франция
1786
4
Аргентина Аргентина
1767
5
Англия Англия
1756
6
Италия Италия
1741
7
Испания Испания
1705
8
Португалия Португалия
1660
9
Дания Дания
1655
10
Нидерланды Нидерланды
1654
Какое место у Украины
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Опрос
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять