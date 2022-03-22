Война – это страшное слово объединило немцев в порыве помощи украинцам. Репортаж из Германии

Корреспондент Спорт Сегодня стал свидетелем массового прибытия украинских беженцев на немецкую землю, побывав в Ганновере, Берлине и Мюнхене

Репортаж из Германии. Как немцы помогают беженцам из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

ВОЙНА. Страшное слово. Казалось, давно забытое, ушедшее в далекое прошлое. Кто мог предположить, что весной 2022-го это представлявшееся абстрактным понятие чудовищным образом воплотится в суровую реальность? Взоры всей Европы, всего мира прикованы к трагическим событиям в Украине.

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Тревожные сводки с фронта. Тысячи смертей. Неимоверные страдания гражданского населения. Огонь, взрывы, разрушения. Города. Мариуполь. Чернигов. Харьков. О боги – что с Харьковом!? Каких-то десять лет назад болельщики, затаив дыхание, следили за перипетиями футбольного сражения голландцев и бундестима на "Металлисте". Незабываемый Евро 2012 – как призрак из прошлой жизни. А сейчас? Все новости на телевидении, в интернете, в печатных изданиях посвящены исключительно этой, страшной, леденящей душу теме.

218 301 – это официальное число беженцев с Украины в Германии

Германия, когда-то познавшая все ужасы развязанной нацистами мировой войны, очистившись от позорного наследия, как никто иной, по мере сил и возможностей стремится оказать поддержку украинскому народу. Сборы пожертвований инициируются частными лицами, СМИ, государственными структурами. Отклик огромен, практически каждый стремится внести свою лепту.

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Деньги, лекарства, консервы, одежда, игрушки. Спонтанно возникающие точки приема закрываются в считанные дни – заваленные пакетами, с трудом справляясь с непрерывным потоком передач.

Одними из первых подключилась к движению помощи Украине семья известного футболиста, уроженца Закарпатья Виктора Пасулько, уже более тридцати лет живущего в Германии.

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Его младший сын, Максим, организовал сбор пожертвований через родной ФК – GKSC Hürth. Грузовик с медикаментами, одеждой, продуктами доехал до границы Львовской области без приключений.

"Ко мне обращаются постоянно – соседи, знакомые, – рассказывает Виктор Пасулько – звонил Андреас Весселс, с которым мы играли в кельнской Фортуне. Все спрашивают – чем можно помочь, как передать?"

Следующий грузовик отправился в Украину в воскресенье. Виктор Пасулько принял активное участие в трудоустройстве в немецких клубах юных украинских футболистов, оставшихся без игровой практики.

Юные украинские футболисты из U19 Металлиста 1925 Александр Килевой и Михаил Пономарев в гостях у тренера их новой команды – Штефана / Фото: Коллаж: Сегодня

Ребята уже обжились, приступили к тренировкам. И даже сходили на большой футбол. Матч Кельн – Боруссия Дортмунд завершился миром (1:1).

Это – первые ласточки: наших игроков (и не только, футболисты – лишь капля в море) здесь будет еще очень много.

БЕЖЕНЦЫ. За минувшие десятилетия у Германии накопился немалый опыт приема людей, вынужденных покинуть родной дом, бегущих без оглядки от ужасов войны. К великому несчастью, теперь в сей незавидной роли оказались украинцы. Тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы наших соотечественников устремились в Европу. Немцы традиционно гостеприимны, готовы принять всех страждущих.

На сегодня в Германии официально насчитывается более двухсот тысяч беженцев из Украины, но на самом деле их значительно больше – просто далеко не все прошли процедуру регистрации. Министр труда обещает оказать украинцам всяческое содействие в поиске работы, благо вакансии на рынке имеются.

Министерство образования заявляет о необходимости скорейшей интеграции "новеньких" из Украины в местных школах. Кстати, сам слышал – наша молодежь неплохо владеет английским – эти знания станут важным подспорьем! Дети сами быстро освоят немецкий, общаясь со сверстниками. Для взрослых откроют интенсивные курсы – без знания языка не обойтись ни водителю автобуса, ни сантехнику, ни рабочему на стройке, ни уборщице...

ГАННОВЕР, железнодорожная станция всемирно известного выставочного комплекса. Ежегодная промышленная ярмарка перенесена на конец мая (еще в связи с пресловутой пандемией, хотя – кто нынче о ней вспоминает?), территория пустует – и вот, по замыслу правительства, тут образуется один из трех перевалочных пунктов (помимо ганноверского – берлинский, и еще один вот-вот откроется в Коттбусе).

Основная масса украинских беженцев должна прибывать непосредственно сюда – затем их перераспределят внутри страны. Более тысячи человек разместили в одном из гигантских – как два футбольных поля – павильонов. Пожарные развернули под его крышей многочисленные палатки, с немецкой педантичностью пронумеровав разделенные ограждениями "деревни".

Мои попытки зайти внутрь успехом не увенчались – бдительные вахтеры строго соблюдают инструкции, охраняя тайну частной жизни приезжих – посторонним вход воспрещен. Работает "Красный крест". В павильоне №27 мест давно нет, но наверняка совсем скоро будет оборудован второй, за ним – третий, там много подобных помещений...

Подошел разношерстный спецпоезд, наспех собранный из попавшихся под руку пестрых вагонов. Обозримое пространство просторного зала ожидания заполнилось мгновенно. Старики. Дети, женщины. Несмотря на настойчивое радиообъявление, лишь немногие носят все еще обязательные в Германии маски, а стражи порядка махнули рукой – кого это сейчас интересует?

Домашние питомцы на руках: кошки, собаки – и им пришлось выдержать нелегкое путешествие. Сумки, пакеты, коляски. Большинство новоприбывших измучены дорогой – кто-то был в пути трое, а иные – аж шестеро суток! В Ганновере останутся не все – желающие ехать дальше, к родственникам, друзьям и знакомым, стремясь добраться на главный вокзал, толпятся у эскалатора, сдерживаемые заслоном полиции – курсирующая раз в час электричка (в ней вместо билета достаточно предъявить украинский паспорт, то же правило действует и в городском общественном транспорте) вместить всех не в состоянии...

БЕРЛИН, Hauptbahnhof. Многоярусное сооружение из стекла и бетона, введенное в эксплуатацию в канун дебютного для Украины футбольного чемпионата мира 2006 года. Теперь половина одного из этажей отдана беженцам. Очередь за бесплатными билетами на скоростные поезда. Мелькают оранжевые и желтые жилетки бесчисленных волонтеров.

Благотворительные организации – есть угол для детей, угол для кормящих матерей. Раздача горячей пищи, деревянные столы, длинные скамейки – напоминает Октоберфест, только без пива...

Поезда из Варшавы прибывают с полутора-двухчасовым опозданием – время забирают таможенный и паспортный контроль – от приграничного Франкфурта-на-Одере следуют без остановок. Приближающийся состав уже поджидает усиленный (на всякий случай) наряд полиции.

Пассажиры выходят на перрон, пытаясь сориентироваться. Снова – старики, женщины с детьми. Опять сумки, пакеты, коляски. Встречающие с зовущими табличками – найдут ли они Колю, Соню, Петрика, Оленку?

К сожалению, попадаются и недовольные, с претензиями: вижу панночек с галицким выговором, ведущих дискуссию с растерянными волонтерами – мол, нам бы переночевать, но в палатку не пойдем. Таких хитрых мало. В основном все рады, что добрались, в восторге от гостеприимства. Рассказывают, как хорошо принимали в Польше – обогрели, накормили.

Снаружи две башни вокзала подсвечено мощными проекторами в цвета украинского флага.

На привокзальной площади – гигантский шатер, "Приветственный зал" федеральной земли Берлин – там можно попить чай, отдохнуть...

До достопримечательностей Берлина отсюда рукой подать – пешком направляюсь к Рейхстагу, затем – к Бранденбургским воротам.

Неожиданно: единственный уличный музыкант в этом бойком месте, на Парижской площади, оказался родом с житомирщины. Олег приехал в Германию еще в начале февраля – к любимой девушке. Попросил называть его кобзарем, мечтает, как в старину, бродить по городам и весям, прославляя родину. Задумчиво бренчит на бандуре попурри на тему популярных мелодий – угадываются "Европа", "Модерн токинг"...

Рядом, на Унтер ден Линден, светится презентация в витринах немецкого бюро Европарламента – звездно-синее полотнище Евросоюза плавно замещается сине-желтым флагом Украины. Хотя Бранденбургские ворота в этот вечер и сияли своим естественным белым цветом, но на днях были сине-желтыми и они. Как и многие другие знаменитые здания, сооружения, памятники культуры. Стадионы, в том числе мюнхенская "Альянц-арена".

Акции поддержки Украины от фанатских секторов, от футболистов перед матчами. В тематический ряд газетных материалов гармонично вписалось выступление в Bild немало поигравшего в Бундеслиге Андрея Воронина. Экс-форвард сборной Украины, в последнее время работавший ассистентом главного тренера московского Динамо, в конце февраля уволился из клуба и вернулся в Германию. Успел увезти семью одним из последних регулярных рейсов перед закрытием авиасообщения.

В интервью с кричащим заголовком "В Украине я сейчас держал бы в руках оружие" Андрей признался:

"Мне сейчас очень плохо. Новости, видео с родины – все кажется нереальным, как в фильме ужасов. Просто нет слов. Мыслями, всем сердцем я сейчас – в Украине. У меня друзья в Харькове, в Киеве, в моей родной Одессе. Каждые пять минут получаю сообщения. Это тяжело выдержать. Я просто хочу помочь. Деньгами. Как угодно..."

Мой путь лежит в Мюнхен. На перроне – неразбериха, поезда безбожно опаздывают. Харьковчанка, только что громко доказывавшая неоспоримость преимуществ жизни в Украине ("у нас бутылка колы стоила 12 гривен, а здесь – два (!) евро!"), вместо Амстердама чуть не убыла в Дессау, но вовремя вышла из некстати подъехавшей электрички.

Столпотворение у входных дверей, надрывный голос в громкоговорителях: "Граждане, при посадке старайтесь использовать всю длину состава!" – но крик души на немецком равносилен гласу вопиющего в пустыне.

Минут двадцать после отъезда – объявление отчаявшегося проводника: "Кто владеет русским, украинским и немецким – пожалуйста, подойдите в девятый вагон!" Спешу на выручку. Оказалось, требовалось пригласить стоявших в проходах украинских пассажиров в первый класс, благо там мест – с избытком. Обращаюсь к колоритному дедушке: "Идемте, будете ехать, как пан!" Новость быстро распостранилась по цепочке.

В первом классе стало веселее, моими новыми соседками оказались сестры, две юные одесситки. Разговорились. В Германию их отправили родители. И старшая, Кристина, окончившая строительную академию, и младшая Катя – старшеклассница, хотят поскорее обратно, надеются, что приехали ненадолго. "Девочки, успеете домой. А пока – воспользуйтесь шансом. И подтяните English. Это – Германия. Тут нужно учиться, учиться и еще раз учиться!"

Они ехали по направлению центра по организации беженцев – теперь обустроились, живут в небольшом городке, в семье. Немецкая пара (обоим – чуть за 60) – "очень милые приятные люди", выделили гостьям весь второй этаж своего дома – даже кухня у них своя! Все абсолютно бесплатно – о каких деньгах может идти речь? Хозяйка Кирстен дает девушкам уроки немецкого, они помогают по хозяйству, очень довольны.

"Условия у нас прекрасные! – говорит Кристина. – Но как бы хорошо тут не было, все равно – мы живем не в своей стране, не в своем доме. Морально тяжело. Конечно хотелось побывать, пожить за границей, но не в такой ситуации, когда пришлось вынужденно бежать от войны."

МЮНХЕН. На вокзале, кто бы сомневался, захочешь – не пройдешь мимо информационного пункта для украинских беженцев. А в пяти-семи минутах ходьбы, на Кенигсплац – антивоенный митинг в поддержку Украины. Таких митингов сейчас много.

Профессионально пламенные речи локальных политиков, не упускающих возможность заработать пару дополнительных плюсов в глазах избирателей. Флаги, самодельные плакаты. Сотни людей. И искренних, и случайных.

Бочком бочком, поближе к сцене пристроился уйгур со своим транспарантом – требуя от китайских властей освободить некоего героя-диссидента. Полицейские патрули по периметру – но беспорядков не будет.

Иду в центр города. Весенний солнечный день, яркое солнце. Флаг Украины у входа в пешеходную зону. Сине-желтый флаг на Новой ратуше. Между прочим, вблизи того самого балкона, на котором Бавария и счастливый Анатолий Тимощук, повязавший сине-желтый шарф с надписью "Украина" Бастиану Швайнштайгеру, празднуя очередные победы, не раз демонстрировали "Серебряную салатницу", кубок Германии, кубок Лиги Чемпионов.

Но главный магнит на Мариенплац – красивое панно из цветов. В форме огромного сердца. С лозунгом: "Не война! Любовь!" На фоне этого сердца каждый второй прохожий с улыбкой на лице фотографируется на память. С превеликим удовольствием.

Алексей Исаенко