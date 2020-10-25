Тренер "Барселоны" – о поражении "Реалу": "Мы были лучшей командой на поле" (видео)

В субботу вечером в Испании состоялось одно из самых знаковых противостояний в мировом футболе. Вчера в Эль Класико "Реал" победил "Барселону" благодаря пенальти Рамоса. Теперь мадридская команда вышла в лидеры Ла Лиги, а каталонцы опустились на 12-е место.

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Однако главный тренер "Барсы" Рональд Куман считает, что его подопечные не заслуживали поражение и были лучшей командой на поле "Камп Ноу".

Правда, статистика ударов в створ ворота свидетельствует в пользу "Реала" (10 – 4). А вот мимо цели соперники ударили по четыре раза.

Также нидерландский специалист раскритиковал систему VAR, которая, по его мнению, в Испании работает против "Барселоны". Куман вспомнил и матчи против "Хетафе" и "Севильи", и пенальти в пользу "Реала", и то, чего команда не получила ни одного решения VAR в свою пользу за пять матчей.

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Пока что в пяти поединках Ла Лиги "Барса" выиграла дважды и столько же проиграла, набрав семь очков.

Накануне Ансу Фати установил рекорд Эль Класико в 17 лет.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов на его поле:

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