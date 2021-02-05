Такую красотку хотят убить фанаты! Блондинке c идеальным телом угрожали смертью

Мелани Марсьяль теперь охраняют специально нанятые люди, а она растит сына

В последнюю неделю семья французского нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля подверглась массовым угрозам со стороны фанатов манкунианцев. Они обвинили футболиста в поражении от аутсайдера Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" (1:2) и изливали досаду очень жестоко. После чего "МЮ" отгрузил сопернику девять мячей в АПЛ.

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Помимо расистских оскорблений самого Марсьяла, самые агрессивные фанаты "Дьяволов" посылали смертельные угрозы жене Антони Мелани да Круз. Обещания расправы были настолько кровавые, что, по информации издания Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" решил обеспечить дополнительную охрану возле дома футболиста. Так кто же эта красотка, которую так бережет Антони.

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Мелани – вторая жена Марсьяля. Первый брак с подругой детства Самантой, которая родила французу двоих детей, развалился в 2016 году из-за романа Антони на стороне. Интрижка форварда и звезды вокального шоу закончилась очень быстро, а вернуть супругу футболист уже не мог. Поэтому отношениями с новой возлюбленной Марсьяль дорожит.

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Когда новая возлюбленная Антони, модель и участница французского реалити-шоу Мелани да Круз, находилась в роддоме, Марсьяль даже сбежал с тренировки, чтобы быть рядом с ней во время родов. И сейчас у пары все хорошо. А пока Антони забивает за "МЮ", шикарная Мелани растит сына и продвигает свой обувной бренд.

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Напомним, что летом 2015 года Антони перешел из "Монако" в "МЮ" за 50 млн евро.

Ранее мы писали об ужасном столкновении в нулевой битве "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

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