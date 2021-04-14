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Своим безумным поступком украинка поразила весь мир. Смотрите, что она сделала

14 апреля, 17:21

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В матче отборочного турнира Евро-2022 футболистка сборной Украины Натия Панцулая получила прямую красную карточку за очень странный фол

Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии путевку на чемпионат Европы 2022 года. Вчера наши футболистки потерпели поражение в гостях – 0:2. А доигрывали встречу в меньшинстве. Дичайшее удаление заработала Натия Панцулая.

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На 87-й минуте полузащитник турецкого АЛГ Спор Панцулая получила прямую красную карточку за безумнейший фол. Натия первой успевала к мячу, но побежала наперерез сопернице и снесла ту мощнейшим ударом.

Тысячи болельщиков по всему миру комментируют этот фол и называют его безумным.

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Ранее главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко рассказала, что девушки-футболистки не отказывают себе в алкоголе.

"Кто-то вино пьет, кто-то пиво, кто-то мартини, может, шампанское. Думаю, крепкие напитки – не особо, сейчас уже не модно выпивать. Бывает, после матчей просят: "Можно пиво?" Конечно, можно. Пиво, вино никто не запрещает. Позволяю ли я себе? Да, тоже могу. Люблю больше пиво", – призналась Зинченко.

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женский футбол женская сборная Украины
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