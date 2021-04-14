Своим безумным поступком украинка поразила весь мир. Смотрите, что она сделала

Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии путевку на чемпионат Европы 2022 года. Вчера наши футболистки потерпели поражение в гостях – 0:2. А доигрывали встречу в меньшинстве. Дичайшее удаление заработала Натия Панцулая.
На 87-й минуте полузащитник турецкого АЛГ Спор Панцулая получила прямую красную карточку за безумнейший фол. Натия первой успевала к мячу, но побежала наперерез сопернице и снесла ту мощнейшим ударом.
April 14, 2021
Тысячи болельщиков по всему миру комментируют этот фол и называют его безумным.
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Ранее главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко рассказала, что девушки-футболистки не отказывают себе в алкоголе.
"Кто-то вино пьет, кто-то пиво, кто-то мартини, может, шампанское. Думаю, крепкие напитки – не особо, сейчас уже не модно выпивать. Бывает, после матчей просят: "Можно пиво?" Конечно, можно. Пиво, вино никто не запрещает. Позволяю ли я себе? Да, тоже могу. Люблю больше пиво", – призналась Зинченко.
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