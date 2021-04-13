Украина не едет на Евро!

Сборная Украины пропустит женский чемпионат Европы 2022 года по футболу, наша команда в стыковых матчах уступила сборной Северной Ирландии

Женская сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат Европы-2022 года. Наши девушки в стыковых матчах уступили Северной Ирландии.

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Неделю назад Украина проиграла на своем поле – 1:2. Поэтому в сегодняшнем матче нашу команду устраивала только победа с разницей в два мяча. Можно было и больше. Но сборная Украины снова потерпела поражение – 0:2.

Украинская команда лишь раз выступала на континентальном первенстве. Было это в 2009 году. Наши девушки уступили Нидерландам – 0:2, Дании – 1:2 и обыграли Финляндию – 1:0. Но это не позволило выйти из группы.

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Сборные, которые уже квалифицировались на Евро-2022: Англия, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия, Италия, Россия, Северная Ирландия, Швейцария.

Чемпионат Европы в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

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